Este domingo se pronostica un ambiente caluroso en la Ciudad de México, especialmente después del mediodía, con temperaturas que podrían alcanzar los 25 grados Celsius, de acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima registrada fue de 13°C, mientras que por la tarde se espera cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur de la capital.

Además, se prevén vientos de dirección variable de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 50 km/h, por lo que se recomienda a la población asegurar objetos sueltos y mantenerse informada a través de los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

La SGIRPC recordó que es importante evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y consultar las actualizaciones climáticas a lo largo del día.

