Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes 16 de diciembre se prevé cielo mayormente nublado, con condiciones limitadas para lluvias en las zonas sur y poniente de la Ciudad de México, principalmente durante la tarde.

La dependencia detalló que se espera una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 11 grados, además de viento variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.

Lee también

Respecto a la actividad volcánica, la SGIRPC indicó que el volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica; en caso de emisión de ceniza, la pluma se dirigiría hacia el este, por lo que no existe riesgo de caída de partículas en la CDMX.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y seguir las indicaciones oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas o volcánicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]