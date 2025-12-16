La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes 16 de diciembre se prevé cielo mayormente nublado, con condiciones limitadas para lluvias en las zonas sur y poniente de la Ciudad de México, principalmente durante la tarde.

La dependencia detalló que se espera una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 11 grados, además de viento variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.

Respecto a la actividad volcánica, la SGIRPC indicó que el volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica; en caso de emisión de ceniza, la pluma se dirigiría hacia el este, por lo que no existe riesgo de caída de partículas en la CDMX.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y seguir las indicaciones oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas o volcánicas.

