Más Información
Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles
Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"
La Ciudad de México amaneció con lluvias de ligeras a regulares en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Alvaro Obregón, Iztapalapa e Iztacalco, este miércoles 27 de agosto, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Después del mediodía se prevé ambiente medio cálido, cielo nublado con lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales, posible actividad eléctrica y caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Lee también Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?
Entre las 13:00 de la tarde y las 00:00 horas, se esperan lluvias muy fuertes, de 15 a 49 milímetros, especialmente en el poniente y sur de la CDMX, por lo que si tiene previsto salir, será mejor llevar impermeable o paraguas.
De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la Ciudad de México para las próximas 24 horas la temperatura máxima será 23°C y la mínima 15°C.
LL