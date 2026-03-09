Más Información
Inflación rebasa el 4% en febrero por aumento en verduras y cigarrillos: Inegi; aún no se refleja el impacto de la guerra
Para este lunes 9 de marzo se prevé amanecer fresco en la Ciudad de México, mientras que después del mediodía se espera ambiente caluroso, cielo mayormente nublado y condiciones para lluvia ligera de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26°C por la tarde, con mínima de 13°C en las primeras horas del día.
Este día los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
Se espera que la madrugada del martes 10 de marzo sea fresca; además, continuará el ambiente caluroso con condiciones para lluvia ligera aislada, se recomienda a la población estar atenta a los avisos de la SGIRPC.
