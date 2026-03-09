Más Información

“El Mencho” buscaba controlar corredor de cocaína y precursores químicos

Inflación rebasa el 4% en febrero por aumento en verduras y cigarrillos: Inegi; aún no se refleja el impacto de la guerra

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Sorprende millonario con fiesta de XV años; es contratista de Pemex

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Para este lunes 9 de marzo se prevé amanecer fresco en la Ciudad de México, mientras que después del mediodía se espera ambiente caluroso, cielo mayormente nublado y condiciones para lluvia ligera de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26°C por la tarde, con mínima de 13°C en las primeras horas del día.

Este día los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del martes 10 de marzo sea fresca; además, continuará el ambiente caluroso con condiciones para lluvia ligera aislada, se recomienda a la población estar atenta a los avisos de la SGIRPC.

