La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que persistan las temperaturas de frías a muy frías en la Ciudad de México para este lunes 23 de febrero.

Sin embargo, después del mediodía se espera ambiente templado, cielo despejado y sin lluvias. Se prevén vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 20°C por la tarde, mientras que la mínima será de 4°C en las primeras horas del día.

Para la noche de este lunes, así como la madrugada del martes 24 de febrero se espera que la temperatura descienda y sea de fría a muy fría, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

