La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo de medio nublado a nublado en la Ciudad de México, para este lunes 16 de marzo.

Se esperan lluvias fuertes con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la capital. Particularmente, el horario en el que se espera más lluvia es entre 15:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.

Además, se prevén vientos con rachas fuertes, entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas. Se espera que haya vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 22°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C.

La madrugada del martes 18 de marzo se espera que sea fría o muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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