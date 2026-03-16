Más Información
Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad
Reforma Electoral: Sheinbaum presenta mañana el Plan B; insiste en disminución de privilegios para partidos
La mejor forma de ayudar al pueblo de Cuba es empoderándolo: Ronald Johnson; “no al régimen que lo ha oprimido”, advierte
El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo de medio nublado a nublado en la Ciudad de México, para este lunes 16 de marzo.
Se esperan lluvias fuertes con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la capital. Particularmente, el horario en el que se espera más lluvia es entre 15:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.
Además, se prevén vientos con rachas fuertes, entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas. Se espera que haya vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Lee también Cómo recargar tu tarjeta del Metro y Metrobús CDMX desde tu celular
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 22°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C.
La madrugada del martes 18 de marzo se espera que sea fría o muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]