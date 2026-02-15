Se prevé un domingo muy caluroso para la Ciudad de México.

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este domingo después del mediodía se prevé ambiente cálido a caluroso con cielo despejado y sin lluvia. La temperatura máxima será de 26 grados Celsius (°C).

Por la noche, el termómetro marcará 18°C; mientras que para las 6:00 horas del lunes, se esperan 12°C, por lo que habrá amanecer fresco.

Soplarán vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

A su vez, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Este, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

