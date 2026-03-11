La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de caluroso a muy caluroso para este miércoles 11 de marzo en la Ciudad de México.

Se espera aumento de nublados por la tarde y condiciones para lluvias ligeras con chubascos ocasionales por la noche.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 28°C por la tarde, mientras que la temperatura mínima será de 14°C en las primeras horas del día.

Se prevén vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

