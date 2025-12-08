La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas, respecto a los días anteriores, en la Ciudad de México, por lo que el ambiente será templado y dominará el cielo nublado para este lunes 8 de diciembre.

Se esperan lluvias e intervalos de chubascos en la mayor parte de la ciudad, con caída de lluvia menor a 15 milímetros; así como vientos frescos del norte, de 10 a 25 kilómetros por horas, con rachas de 45 kilómetros por hora.

No hay condiciones para tiempo severo, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 20°C para la tarde y de 11°C en las primeras horas del día.

