Más Información

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas, respecto a los días anteriores, en la Ciudad de México, por lo que el ambiente será templado y dominará el cielo nublado para este lunes 8 de diciembre.

Se esperan lluvias e intervalos de chubascos en la mayor parte de la ciudad, con caída de lluvia menor a 15 milímetros; así como vientos frescos del norte, de 10 a 25 kilómetros por horas, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Lee también

No hay condiciones para tiempo severo, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 20°C para la tarde y de 11°C en las primeras horas del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]