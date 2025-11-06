Este jueves, la Ciudad de México registra un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente despejado y sin condiciones favorables para lluvias, informó el Servicio Meteorológico y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de 5 a 20 km/h y rachas de hasta 35 km/h. La temperatura actual es de 9°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 25°C durante la tarde.

Lee también Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

Para este viernes, se prevé un amanecer muy frío en las zonas del sur y poniente de la capital, aunque sin probabilidad de lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y a tomar precauciones ante los descensos de temperatura que podrían registrarse en las próximas horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL