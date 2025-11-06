Más Información

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

Este jueves, la Ciudad de México registra un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente despejado y sin condiciones favorables para lluvias, informó el Servicio Meteorológico y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de 5 a 20 km/h y rachas de hasta 35 km/h. La temperatura actual es de 9°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 25°C durante la tarde.

Lee también

Para este viernes, se prevé un amanecer muy frío en las zonas del sur y poniente de la capital, aunque sin probabilidad de lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y a tomar precauciones ante los descensos de temperatura que podrían registrarse en las próximas horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]