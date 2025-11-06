Más Información
Este jueves, la Ciudad de México registra un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente despejado y sin condiciones favorables para lluvias, informó el Servicio Meteorológico y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de 5 a 20 km/h y rachas de hasta 35 km/h. La temperatura actual es de 9°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 25°C durante la tarde.
Para este viernes, se prevé un amanecer muy frío en las zonas del sur y poniente de la capital, aunque sin probabilidad de lluvias.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y a tomar precauciones ante los descensos de temperatura que podrían registrarse en las próximas horas.
