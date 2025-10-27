Este lunes, la Ciudad de México amanecerá con una temperatura de 12°C y un ambiente fresco, pero conforme avance el día dominará un ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, no se esperan lluvias, por lo que se prevé una jornada estable y seca en la capital del país. Los vientos soplarán del Norte y Noreste con velocidades de entre 10 y 25 km/h, y rachas de hasta 40 km/h en algunas zonas.

Lee también Cambio climático agrava lluvias extremas en México

La temperatura máxima alcanzará los 26°C durante la tarde, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL