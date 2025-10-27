Más Información

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Milei festeja victoria en las urnas; dice que hoy comienza "la construcción de la Argentina grande"

Milei festeja victoria en las urnas; dice que hoy comienza "la construcción de la Argentina grande"

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Este lunes, la Ciudad de México amanecerá con una temperatura de 12°C y un ambiente fresco, pero conforme avance el día dominará un ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, no se esperan lluvias, por lo que se prevé una jornada estable y seca en la capital del país. Los vientos soplarán del Norte y Noreste con velocidades de entre 10 y 25 km/h, y rachas de hasta 40 km/h en algunas zonas.

Lee también

La temperatura máxima alcanzará los 26°C durante la tarde, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]