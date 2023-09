Clara Brugada, aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, asegura que hay muchos “mitos” alrededor de la contienda interna de Morena, como el que Claudia Sheinbaum o el presidente Andrés Manuel López Obrador tengan un favorito.

En entrevista con EL UNIVERSAL, descarta que haya dados cargados hacia algún perfil en particular y será el pueblo, a través de la encuesta, el que elija. Aunque, asegura, “soy la mejor opción”, pues es tiempo de mujeres.

“Si hubiera dados cargados, yo no estaría participando, así que no veo dados cargados; no veo al día de hoy que tengamos a un perfil por arriba de los demás. No. En todas las encuestas cuando nos carean con el catálogo de la oposición, en todos ganamos. Morena está ahorita con más de 50% de preferencia electoral en esta Ciudad. Entonces, yo no veo a alguna persona que sea puntero, cualquiera de nosotros está en la misma circunstancia”, enfatiza.

Brugada recuerda que nació en la colonia Nativitas, en la alcaldía Benito Juárez, y luego, “por convicción” se fue a vivir a la colonia más pobre de Iztapalapa para, desde ahí, transformar y ayudar a que hubiera cambios en la Ciudad. Para ella, dice, no hay divisiones entre oriente y poniente.

“Soy una mujer que quiere la unidad de esta Ciudad, no creo ni quiero que haya divisiones, la Ciudad es única, la Ciudad está maravillosa y lo que tenemos que hacer es fortalecerla y trabajar muchísimo para que la disfrutemos más y todos tengamos los mismos derechos”.

¿Entonces, esto de que hay un favorito es un mito?

—Hay mitos de que Claudia apoya a alguien y el Presidente apoya a otra persona. Mira, para mí Claudia es una compañera de las mil batallas: hemos trabajado juntas, juntas transformamos Iztapalapa, hemos estado en los momentos más importantes de esta Ciudad. Y con el Presidente, pues el Presidente me tiene un cariño especial porque nos conocemos de décadas, hemos luchado juntos, hemos caminado por esta Ciudad y hemos sido fundamentales para que las cosas pasaran en Morena. Salí con él del PRD y nos fuimos a construir Morena a los estados, nos queremos y tenemos un cariño. Todo lo demás son mitos.

La exalcaldesa de Iztapalapa recalca que los cuatro perfiles que eligió el Consejo Estatal de Morena merecen todo su respeto, son excelentes compañeros y mantendrán la unidad en esta contienda.

“En mi participación jamás van a escuchar un solo tema en contra de mis compañeros, ni nada que enrarezca esta contienda, yo los admiro y todos son muy buenos”.

Adelanta que aceptará el resultado de la encuesta sea cual sea y confía en que los demás hagan lo mismo, y descarta algún tipo de división, pues ve mucha madurez en los demás aspirantes que están participando.

“Yo creo que después de lo que pasó a nivel nacional, pues todos queremos que Morena se fortalezca como la mejor opción para 2024 y en eso estamos”, enfatiza.

¿Ve guerra sucia o fuego amigo en este proceso?

—En mi primer evento público mencioné que en esta contienda no tiene que haber guerra sucia, eso lo organizó hace mucho tiempo la derecha y no cabe en Morena, y si hubiera algo, inmediatamente se estaría procediendo ante los espacios que tiene Morena para revisarlos, pero no creo, vamos bien.

Por ello, Clara Brugada llama a sus simpatizantes a no lucrar políticamente con temas como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

¿Qué opina de este proceso interno de Morena?

—Estamos iniciado un proceso unitario, si vamos unidos este proceso va a terminar fortaleciendo a nuestro movimiento y lo que tenemos que preparar es lo que viene, 2024. Así que yo veo todas las condiciones para salir muy bien, para tener mucha madurez para que esta Ciudad pueda tener a la mejor coordinadora de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México.

Subraya que confía en el proceso interno porque una encuesta permite tener el sentir de la población acerca de las propuestas.

“Sí estoy de acuerdo con el método, y estoy muy lista y preparada para enfrentar este proceso y salir ganadora”, indica.

¿De no ganar la encuesta regresaría a la alcaldía?

—No, no pienso en eso. La verdad creo que voy a ganar, no me he puesto ni siquiera a pensar qué voy a hacer si no [gano]. Yo pienso que voy a ganar, también calculo que son tiempos de mujeres, es tiempo de mujeres y cuando digo esto, no es sólo porque debe haber un equilibrio entre los gobiernos entre hombres y mujeres, sino cuando digo que es tiempo de mujeres es porque creo que debe de haber justicia hacia las mujeres, porque es el momento no sólo de una Cuarta Transformación pública del país y de la Ciudad, sino que debe de ser una transformación de la vida privada, en el que las mujeres históricamente han quedado relegadas, así que yo le apuesto a hacer una Ciudad feminista.

Clara Brugada comenta que nadie de la oposición le asusta y no cree que haya un salto al pasado, pues los capitalinos ya saben que en la alcaldía Benito Juárez nació el Cártel Inmobiliario y también conocen la historia de Genaro García Luna, quien ahora está preso.

“Estoy lista y preparada para debatir ideas con la derecha antiderechos, estoy lista para que empecemos un proceso de escucha a la población, tenemos oídos para escuchar el corazón del pueblo”.

¿Clara Brugada puede continuar con la transformación en la Ciudad?

—Sí, yo considero que soy la mejor opción por varias razones. La primera porque tengo una trayectoria pública y abierta, en donde hemos enarbolado los objetivos de la Cuarta Transformación; segunda, he dejado en Iztapalapa un gobierno transformador, que logró que la periferia más abandonada de la Cuidad, el lugar que estaba destinado sólo como el traspatio de la Ciudad de México, se convirtiera en una alcaldía vibrante que hoy es destino de mucha población de la Ciudad y del Valle de México.

Sostiene que dejó una Iztapalapa renovada y destaca como ejemplo las Utopías que hoy, señala, se están replicando en distintas partes del mundo porque recogieron lo mejor del urbanismo social.

“Las Utopías son irrupciones estéticas en medio de zonas que necesitaban de todo, así que esta Ciudad que a final de cuentas son varias ciudades en sí mismas, es decir, tiene una gran diversidad de territorios, las Utopías lograran hacer que las personas puedan convivir e igualarse en el mejor espacio público”, destaca.

Puntualiza que la metrópoli se puede convertir en la Ciudad de los cuidados y en una experiencia muy importante para el país y a nivel internacional.

Por ejemplo, añade, se debe repensar el espacio público para instalar equipamientos que ayuden a que las mujeres puedan reducir la carga de los cuidados con casas de día para adultos mayores, espacios para atender a personas con discapacidad, lavanderías y comedores comunitarios, entre otros.

“Hay que tener, adecuar y rehabilitar lugares en toda la Ciudad en donde la tarea de los cuidados pueda reducirse.

“Me respalda un trabajo en la zona más difícil de esta Ciudad. Soy la alcaldesa mejor evaluada de la Ciudad de México y de las mejores del país, 75% de la población de Iztapalapa me apoya… quiero mirar de frente a la gente, mirarlos a los ojos y que ellos confíen en una mujer que ha logrado transformar la cuarta parte de la Ciudad”.