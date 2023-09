Clara Brugada nació el 12 de agosto de 1963 en la Ciudad de México y cuenta con la licenciatura en Economía por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Fue ahí donde surgió su interés por las causas sociales.

En la década de 1980 comenzaría su militancia política al unirse a la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, un movimiento social urbano que reivindicaba el derecho a la vivienda de los pobladores del oriente del entonces Distrito Federal. Durante estos años también participaría en la creación de varias organizaciones barriales como el Movimiento Urbano Popular y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.

En 1995 se integra al PRD. En 1997 fue electa diputada federal y en el año 2000 llegó al Congreso local.

En 2003 fue nuevamente electa diputada federal. De 2006 a 2012 fue senadora suplente, pero en 2009 decidió buscar por primera vez la alcaldía Iztapalapa, proceso que se volvió complicado y que es recordado por la participación de Rafael Acosta Ángeles ‘Juanito’.

En ese año, en la elección interna del PRD, Bugada resultó la ganadora, pero a tan solo 23 días de las elecciones y cuando las boletas electorales ya estaban impresas y tenían su nombre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló su candidatura.

Como respuesta a esta acción, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, impulsó como candidato del PT a ‘Juanito’, a quién acompañó públicamente a prometer que “renunciaría a su cargo una vez terminada la elección” para que así la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombrara a Brugada como jefa delegacional, como finalmente sucedió.

El 11 de diciembre de 2009 fue designada jefa delegacional de Iztapalapa al ser aprobada la propuesta del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por mayoría de votos de la Asamblea Legislativa, para que fuese nombrada sustituta de Rafael Acosta.

Posteriormente, Brugada siguió a López Obrador en la creación de Morena, partido del que fue elegida como secretaria de Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2012-2015.

En 2016, fue electa diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y en 2018 fue electa alcaldesa de Iztapalapa para el periodo 2018-2021. En 2021 Brugada anunció que buscaría la reelección, cargo que está a punto de dejar.

“Nací en esta gran Ciudad de México, he sido parte de sus transformaciones más importantes. Soy una defensora de las libertades, soy de izquierda y creo que los derechos humanos son el centro de toda política pública. Me nutre el movimiento feminista y sus luchas por la igualdad plena. Esa es una de las grandes Utopías que he perseguido a lo largo de mi vida”, dijo este día al anunciar que dejará el cargo.

