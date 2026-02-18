"A mí me pone un poco de nervios la alerta pero bien, todo bien", mencionó una trabajadora de una oficina en el Paseo de la Reforma, que la mañana de este miércoles participado en el Primer Simulacro Metropolitano.

A las 11 horas que se activaron los altavoces, cientos de trabajadores salieron de edificios ubicados en Paseo de la Reforma, al cruce con avenida Rosales y Bucareli.

Incluso, socios de un gimnasio desalojaron el lugar, instalado en una torre con varios corporativos.

"Me parece que todo salió bien, pues estábamos adentro, estábamos en la caminadora y en cuanto sonó la alerta el personal ya estaba listo, ya sólo esperamos a que nos permitan entrar y ya", aseguró Dafne, deportista.

Por su parte, policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes viales en el Paseo de la Reforma.

De esta forma, se observaron grupos de trabajadores que se reunieron sobre las banquetas y el paso de los autos de la avenida.

Dos helicópteros del agrupamiento Cóndores de la SSC aterrizaron frente a la Torre del Caballito, como parte del ejercicio preventivo.

Tras poco más de 30 minutos, la gente comenzó a reingresar a sus lugares de trabajo.

El cierre temporal de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Caballito por el simulacro causó molestia en algunas personas que buscaban realizar un trámite.

"Desde antes de que comenzará el simulacro ya habían parado, y ahorita ya se tardaron, apenas están regresando, pero ni modo", dijo Alejandro, afuera de las instalaciones del SAT.

