Cierre parcial en Línea 2 del Cablebús sorprende a usuarios; reclaman falta de información

Este domingo arrancó la suspensión del servicio en la Línea 2 del Cablebús, en el tramo de Xalpa a Santa Martha Acatitla, con la finalidad de realizar una revisión anual de rutina.

A pesar de la información difundida desde hace algunos días, este cierre parcial sorprendió a varios usuarios que lo olvidaron o que se quejaron por la falta de información y señalización en las estaciones.

Por ejemplo, José Carmen Vega precisó que ya sabía de estos trabajos de mantenimiento, pero no sabía a detalle el día en que empezarían, por lo que este cierre parcial lo sorprendió.

“Ya habían avisado que ya tenían una fecha para hacerlo, pero yo no tenía exactamente el día y me sorprendió. Yo vengo de Polanco a Constitución de 1917, tomé el Cablebús y ya nada más hasta Xalpa y ya no supe nada porque vi que estaba parado”, contó a EL UNIVERSAL.

Precisó que deberá salir media hora antes para poder llegar a su trabajo, y que esta ruta la utiliza a diario. Sin embargo, destacó que esta revisión es muy necesaria y benéfica para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar accidentes como en la Línea 12 del Metro.

En este sentido, Alberto Pérez se quejó por la falta de señalización y avisos de este cierre parcial, pues tomó el transporte en la estación Constitución de 1917, en donde no se les advierte a los usuarios sobre este mantenimiento anual.

“No hay nadie quien nos oriente, hay chavos con sus megáfonos, pero no los usan. Hoy deberían usarlo para afinar todos esos detalles para mañana que habrá más gente, parece que se llevaron todos a la Línea 1 del Metro y no dejaron a nadie”, sostuvo.

Durante un recorrido por las líneas abiertas de esta Línea 2, se pudo comprobar lo dicho por el usuario, pues en la estación Constitución de 1917 no hay ninguna advertencia sobre este cierre parcial.

Algunas personas se sorprendieron cuando terminó el recorrido en la estación Xalpa y de ahí tenían que tomar un camión de la RTP para completar el viaje hasta Santa Martha.

El traslado en camión es relativamente corto, pero aunque era domingo había tránsito vehicular, por lo que algunos usuarios comentaron que desde este lunes será peor, por lo que deberán de anticipar sus trayectos mínimo 30 minutos.

En sentido opuesto, es decir de Santa Martha a Constitución de 1917, sí se observan más señalamientos y avisos para que la gente pueda tomar los RTP y bajar en la estación que desee. Este servicio, en ambos sentidos, es gratuito, por lo que se le pide a los usuarios no hacer un pago doble.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) recordó que desde este domingo y hasta el sábado 23 de julio, el tramo de la Línea 2 del Cablebús Xalpa-Santa Marta suspenderá su servicio como parte de la revisión anual programada, cuya finalidad es la de seguir ofreciendo un servicio seguro y de alta calidad para las personas usuarias.

Durante el periodo señalado el tramo Constitución de 1917-Xalpa permanecerá abierto al público, hasta su cierre temporal que será del 24 al 31 de julio.

A nivel mundial y en países como Colombia, República Dominicana, entre otros, este procedimiento se realiza en todos los sistemas de teleférico con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes lo ocupan diariamente.

La revisión está enfocada en pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes, verificación física de los dispositivos que conforman la línea y la revisión general de torres o pilonas.

