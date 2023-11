Un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se impactó la tarde de este martes en la zona de talleres, en la terminal de El Rosario, que conecta las líneas 6 y 7 de este medio de transporte.

En una tarjeta informativa, el STC explicó que el tren que rebasó el tope de fin de vía, en el taller sistemático, por lo que el área de Investigación de Incidentes tomó conocimiento del caso.

El incidente ocurrió alrededor del medio día de este miércoles. No obstante, precisó que dicho tren no estaba en servicio a usuarios cuando ocurrió el hecho y no se registraron trabajadores lesionados.

Por estos hechos tampoco hubo afectación al servicio de trenes en la línea 6 ni en la 7.

“La administración del Metro ordenó investigar a fondo la causa del incidente para delimitar responsabilidades”.

El hecho fue denunciado durante el día en redes sociales.

Foto: Especial

