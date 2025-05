El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que no se admitirá ninguna arbitrariedad y presentarán las denuncias en contra de la diputada federal, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, y las personas que agredieron a personal de la administración capitalina durante la confrontación hoy por el predio Peralvillo 75, en Tepito.

El funcionario capitalino apuntó que no se consentirán acciones que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía y que no tolerará despojos e invasiones en la capital, ya que el inmueble fue por muchos años un hospital pediátrico y posteriormente la Escuela Libre de Homeopatía, sin embargo, “hoy pertenece al gobierno capitalino”. También reiteró que el inmueble ya se encuentra otra vez asegurado.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que este espacio se encontraba bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México y fue invadido por aproximadamente 20 personas, quienes fueron desalojadas, y el predio fue asegurado nuevamente.

César Cravioto remarcó que no se admitirá ninguna arbitrariedad por parte de un representante popular, “quien tendría que cuidar las leyes; que continuará el resguardo del inmueble, que es parte de la ciudad, por la misma razón por la que no se permitirá ningún despojo y pidió que no se viole la ley”.

La dependencia explicó que alrededor de las 15:00 horas, un grupo de personas, encabezado por la diputada federal Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, ingresó al predio, “situación que presuntamente constituye un acto delictivo, puesto que dicho espacio se encontraba legalmente resguardado”.

Señaló que durante el operativo, un grupo de inconformes arrojó piedras, botellas y diversos objetos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes apoyaron la ejecución del procedimiento.

Dicho predio se prevé que sea utilizado como albergue para migrantes.

