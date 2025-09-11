El Gobierno de la Ciudad de México instalará casetas de vigilancia y bardas perimetrales para combatir la tala clandestina en suelo de conservación.

En el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada se indica que derivado de operativos y vigilancia, se recuperaron 201 hectáreas de suelo invadido y se protegieron 479 hectáreas mediante procedimientos administrativos.

Además, inició la identificación de puntos críticos para la construcción de bardas perimetrales y casetas de vigilancia, “destinadas a proteger zonas de alto valor ambiental y frenar la expansión de actividades ilegales sobre estos ecosistemas”.

De los resultados más relevantes se destaca que se han atendido 227 denuncias, 447 recorridos de vigilancia preventiva y 344 visitas de inspección, además de la clausura de 215 obras y actividades ilegales. Se llevaron a cabo 223 operativos con atención integral, de los cuales 149 fueron en coordinación con seguridad pública, 68 con instancias interinstitucionales y seis con autoridades locales.

Resultados de operativos

El Gobierno capitalino instaló un gabinete de atención a la tala ilegal en conjunto con autoridades federales, donde el resultado han sido 108 acciones de vigilancia para inhibir la tala ilegal, el desmantelamiento de seis centros clandestinos de transformación forestal, además del aseguramiento de 668 metros cúbicos de madera, 106 metros cúbicos de tierra de monte, 40 vehículos y 50 herramientas, y la detención de nueve personas por delitos ambientales.

La autoridad resaltó que se han llevado a cabo operativos para la reposición de sellos y clausuras definitivas de toda la actividad minera en la Ciudad de México, “con ello, se enfatiza que cualquier actividad minera en nuestro territorio es ilegal y se condenó de inmediato”.

“Estas acciones han fortalecido la protección del territorio, permitiendo conservar funciones ecológicas estratégicas como la recarga hídrica, la regulación climática y la conectividad biológica”, señala el documento.

Clausuran minas

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio cuenta sobre la clausura de 17 minas ilegales ubicadas en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

De estas, siete corresponden a la reposición de sellos de clausura y 10 a nuevas clausuras en sitios identificados durante recorridos de inspección.

“En la Ciudad de México no existe ninguna autorización para la extracción de materiales pétreos, por lo que toda actividad de este tipo es ilegal. Estas operaciones se realizaban en la Sierra de Santa Catarina, una franja volcánica que converge entre Tláhuac e Iztapalapa”, recordó la dependencia.