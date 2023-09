El exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Omar García Harfuch oficializó que buscará la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, arropado por políticos cercanos a la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación y virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

En un mensaje a medios, en el que estuvieron diputados locales, federales y diversas organizaciones, dijo que su compromiso por servir es absoluto y quiere ser el coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad, para dar continuidad a la construcción de paz, porque cree en el humanismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.

“Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una Ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sean para todas y todos. Es por esto que pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población, para que juntos podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha sido impulsado en los último años”, enfatizó.

Al pronunciar estas palabras, una asistente gritó “¡yo voy contigo!”, lo que dibujó una sonrisa en el rostro de Omar García Harfuch y respondió con un “gracias”.

El mensaje se dio en un hotel de la alcaldía Venustiano Carranza, el cual lució abarrotado por decenas de simpatizantes provenientes de varias demarcaciones, quienes no pararon de gritar porras a favor del exsecretario y de tocar la batucada. Incluso unos zanqueros amenizaron en el acceso.

A la llegada de Omar García Harfuch y su salida del salón se generó un tumulto, pues decenas de personas querían acercarse a él para tomarse una selfie.

¿Quiénes lo apoyan?

Entre las personalidades que acudieron al acto figuraron los diputados locales de Morena —cercanos a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum— Guadalupe Morales, Alicia Medina, Marisela Zúñiga, Esperanza Villalobos, Indalí Pardillo, Alicia Medina, Janecarlo Lozano, Yuriri Ayala, así como Jesús Sesma, quien también es líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad.

También estuvieron presentes Jorge Gaviño, quien recientemente dejó la bancada del PRD, y Gonzalo Espina, quien abandonó al PAN, ambos para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

A un costado de García Harfuch se colocaron el diputado federal Julio César Moreno; la extitular de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Varela, y la exsecretaria de Turismo local, Paola Félix Díaz.

Destaca resultados

Durante su mensaje, Omar García Harfuch recordó que cuando fue secretario de Seguridad Ciudadana se incrementaron las facultades de la policía, aunque también confirmó que no sólo se trata de fuerza, sino de atender las causas que generan la violencia y empujan a los jóvenes a una vida delincuencial.

Afirmó que con programas de atención a las causas, colaboración con la fiscalía y mejorar las condiciones de los policías, se logró reducir los delitos de alto impacto en más de 50%, el homicidio doloso 46% y el robo de vehículos a su mínimo histórico desde 1997.

“Por supuesto no estamos diciendo que ya no ocurran delitos o robos, pero es menos de la mitad que al inicio de la administración. Durante este periodo tuve la oportunidad de escuchar a vecinas y vecinos de las 16 alcaldías y esto me permitió conocer lo que mucha gente padece día a día, así como sus necesidades más urgentes”, sostuvo.

El exfuncionario recalcó que su compromiso por servir es absoluto y no de ahora, pues durante muchos años ha servido al país con honestidad, entrega y profesionalismo.

“Me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen y, sobre todo, se incrementen”, agregó García Harfuch.