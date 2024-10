El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, celebró que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, haya anunciado el sábado pasado reactivar los módulos de seguridad en la capital, porque es uno de los temas que él le planteó durante el encuentro que sostuvo con ella hace unos días y refuerza las acciones que el edil ha implementado en esa demarcación.

“Yo considero que es una coincidencia, que nos va a ayudar a mejorar la seguridad en las colonias, y qué bueno que se está dando un golpe de timón en la política del gobierno anterior de ocupar los módulos de seguridad para la grilla, ahora sí se van a ocupar para la seguridad”, enfatizó Tabe en conferencia.

El alcalde panista resaltó que al frente de la administración de Miguel Hidalgo, lleva tres años rescatando los módulos de seguridad, y a la fecha ha reactivado 18 de esos espacios, por lo que solicitó directamente a la mandataria su apoyo para sumar otros 15 que están pendientes de ser recuperados.

También lee ¿Dónde estarán las cinco líneas del Cablebús que planea construir Clara Brugada?

“Cuando platiqué con la jefa de Gobierno, me confirmó que sí vamos a ir para adelante en la recuperación de los módulos de seguridad; nos hacen falta 15 módulos de seguridad, y me djjo ‘sí’, y también le pedí el apoyo para cubrirlos con elementos, porque actualmente nosotros ponemos los elementos, que no nos sale nada barato”, explicó Tabe, quien refirió que para los 15 módulos que planean recuperar requieren 60 policías.

El sábado pasado, durante su mensaje ante organizaciones de la sociedad civil que celebraron su toma de protesta en el Teatro Metropólitan, la jefa de Gobierno resaltó que uno de los temas prioritarios que atenderá de inmediato es la seguridad, para lo cual anunció la reactivación de los módulos de policía y la instalación del gabinete de seguridad programado para este lunes.

Tabe confirmó su asistencia en la instalación de dicho gabinete, lo cual también consideró como una buena señal de que habrá un trabajo coordinado con la nueva administración capitalina.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL