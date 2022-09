Trabajos de modernización de la Línea 1 llevan un 15% de avance: Sheinbaum

Al celebrar los 53 años del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los trabajos de modernización de la Línea 1 llevan un 15% de avance y ahora se encuentran en la colocación de las nuevas vías.

"Tiene el 15% de avance, ahora prácticamente se limpió todo el túnel, y se están colocando desde el balastro y nuevas vías, es un nuevo sistema de colocación de vías, se arman en los talleres y después se van colocando por secciones de 18 metros. Después viene su fijación y nivelación", comentó tras la colocación de primeras vías de la nueva Línea 1 en la estación Zaragoza.

Sheinbaum reiteró que a finales de febrero 2023 estará listo el primer tramo de la Línea 1, el cual va de Salto del Agua a Pantitlán. Y posteriormente iniciarán con el tramo de Balderas a Observatorio.

"Ya estamos comprometiendo a la empresa CRRC y a las empresas que están incorporadas a este proyecto, y por eso venimos todas las semanas, personalmente venimos a supervisar los trabajos de la Línea 1 para asegurarnos de que no hay ningún retraso", señaló.

Celebran los 53 años del Metro CDMX

Durante la ceremonia de los 53 años del Metro, la mandataria capitalina reconoció la labor de los trabajadores del STC ya que, dijo que el sistema de transporte es la vida de la Ciudad de México.

"El Metro no solamente es la vida de los trabajadores sino es la vida de la ciudad, y sin los trabajadores y trabajadoras del Metro este gran sistema de transporte no estaría funcionando y no sería lo que es hoy. A ustedes les debemos estos 53 años".



Foto: Captura de pantalla

Al respecto, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, comentó que a 53 años de funcionamiento se moderniza con 47 mil millones de pesos con el proyecto Metro Energía, Centro de Control Central, la modernización de la Línea 1.

"Por la antigüedad de la Línea 1 estos sistemas han entrado en su vida útil y han entrado a una etapa de obsolescencia, y si bien continuando de forma segura esto ha sido posible a la capacitación y empeño de los trabajadores del Metro".

Agregó:"El postergar más la renovación de la Línea 1 ponía en riesgo la confiabilidad de la operación, el número de fallas hubiera ido en aumento progresivo pues los sistemas tenían más de 50 años de operación y concluyeron su vida útil".

STC se encuentra en un proceso de reorganización y reforzamiento

Guillermo Calderón señaló que el STC se encuentra en un proceso de reorganización y reforzamiento de la funciones relacionados con la gestión de riesgos y seguridad, por lo que revisaran todos los protocolos de actuación en las diferentes áreas del Metro.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, Everardo Bustos López, dijo que se debe admitir la avanzada edad del sistema, pero que también ha crecido en los últimos años.

"Reconocemos que han invertido en la ampliación de la Linea 12 en la zona poniente y en la renovación integral de la línea 1, pero no dejamos dejar de considerar que la modernización no se da en plenitud sino se aprovecha la experiencia en técnica metro que constituye el activo principal del capital humano que cuenta el Metro de la Ciudad de México", aseguró.

Celebramos los 53 años del @MetroCDMX trabajando. Les informo que la primera fase de obra de #LaNuevaLínea1 lleva un avance del 15%, vamos en tiempo y forma. pic.twitter.com/APt2mug1KV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 4, 2022

Mientras tanto, la subgerente de Centros de Desarrollo Infantil del STC, Nadia Tapia Ortiz, recordó que formó parte del primer grupo de mujeres conductoras del mundo para impulsar las áreas operativas que antes eran exclusivas para hombres.

"Abrimos una brecha de referente internacional convirtiendo al STC en un referente en la inclusión de la mujer en el campo laboral", señaló.

