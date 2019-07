Sin freno, ataques a transporte en Edomex

[email protected]

Tecámac, Méx.— La mañana de este jueves dos unidades de transporte público de la línea San Juan Zitlaltepec, conocida de manera popular como “Las Brujas”, fueron incendiadas en la comunidad de Santa María Ozumbilla, sin que se registraran lesionados; los ataques habrían sido cometidos por supuestos integrantes de extorsionadores que operan en el corredor Ecatepec-Tecámac-Zumpango.

Residentes del poblado reportaron a las autoridades que en la calle 20 de Noviembre una camioneta de esa ruta era consumida por el fuego. Al lugar arribaron bomberos para sofocar las llamas.

Los elementos de la corporación local confirmaron que la unidad estaba vacía. Los atacantes bajaron al conductor y a los usuarios antes de prender el vehículo.

Minutos más tarde, en la calle Canal del Norte, de la misma comunidad otra camioneta de la misma ruta también fue incendiada, aparentemente, por los integrantes del mismo grupo delictivo.

Como en el primer caso, el chofer y los pasajeros fueron obligados a bajar por los hombres que la incendiaron. A ese punto también acudieron los vulcanos de Tecámac.

Policías municipales, estatales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a la zona pero no pudieron localizar a los responsables de los dos ataques.

No obstante que dos de sus unidades fueron incendiadas, la ruta no suspendió el servicio para no afectar a los usuarios.

Representantes de la línea de transporte dijeron que los hechos están relacionados con amenazas de presuntos miembros del crimen organizado que les exigen “rentas” para dejarlos trabajar y no hacerles daño a los operadores, así como a los usuarios.

En lo que va del año 16 unidades de esta ruta que ofrece el servicio de Zumpango a la Central de Abastos de Ecatepec han sido incendiadas, pero varias más han sufrido otro tipo de daños de parte de la banda que presiona a los dirigentes para que les entregue “cuota”.

Los líderes de la línea de transporte público se han negado a cumplir con los extorsionadores.

“Estamos trabajando con la Policía Estatal y hay detenidos, sí hay detenidos. Acaban de detener a dos personas (aparentemente relacionadas con extorsiones) hace unas semanas”, comentó uno de los representantes de la ruta.

La determinación de esa línea es la de no pagar la “renta”. Por los ataques que han sufrido en los últimos meses, entre 50 y 60 conductores de esa ruta han dejado su empleo por el peligro que representa.