Necesario, discutir mecanismo antes de emitir Alerta de Género: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió que antes de emitir la Alerta de Género en la capital, es necesario discutir el mecanismo y el protocolo que se tiene que seguir.

“En campaña, cuando me preguntaban si estaba de acuerdo de que se activara, siempre mencione que el tema no es si sí o no, sino cuál es el mecanismo, de qué nos sirve la alerta, qué significa hacer la Alerta de Género, cuáles son las medidas que se van a tomar”, comentó.

Expuso que hasta ahora, en las entidades donde se ha declarado la Alerta de Violencia Género no ha habido realmente ventajas significativas, por eso es que hizo el llamado a la Conavim, al Instituto Nacional de Mujeres, a la Secretaría de Gobernación y a las organizaciones civiles.

“No nos gusta simular ni generar una expectativa que no se cumple; entonces, por eso hacemos este llamado, para discutir de fondo cuáles son las medidas que se tienen que tomar, además la alerta es un tema de emergencia, pero para nosotros también es un tema de mayor profundidad de las políticas públicas”, dijo.

