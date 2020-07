Jóvenes salen a beber a bares de Zona Rosa, abiertos en semáforo naranja

Con el semáforo epidemiológico en naranja, se establecieron reglas para la reapertura de establecimientos mercantiles las cuales excluyen a bares, sin embargo en la Zona Rosa, en la calle de Génova, de la alcaldía Cuauhtémoc, la mayoría de los negocios, que primordialmente vendieron bebidas alcohólicas, reabrieron y tuvieron una alta concurrencia.



Grupos de jóvenes aprovecharon la oportunidad de reunirse para beber y comer en establecimientos, en el contexto de la Secretaría de Salud que informó este sábado que en México van 30 mil 366 muertes por Covid-19.



A las 20:00 horas, las mesas que estaban en las terrazas contaban con 70 hasta el 100% del cupo. "Esto no es nada. Ahorita está calmado a comparación de como nosotros trabajamos", dice uno de los meseros del Marchela.



Al caminar por el paso peatonal, las personas se acercan a ofrecer los servicios de bar: "Tenemos cervezas en 20, promoción de cubetas y botanas".

Al ingresar a los locales se proporcionaban gel antibacterial y tomaban la temperatura.



Algunos restaurantes reabrieron con la instrucción de mantener un 30% de la ocupación y 40% si cuentan con mesas en el exterior. Los bares no estaban incluidos, pero no acataron las recomendaciones.



Al cuestionar al personal que trabaja en dichos establecimientos,respondió: "nosotros no tenemos problema, en sí somos un restaurante".



La recomendación de mantener la separación de un metro y medio entre las mesas no fue cumplida por varios de estos locales, que ante la demanda cedieron por sus clientes.



El alcohol fue la venta principal de estos lugares que ofrecieron cartones, botellas y tarros; la hora de cierre se estableció a las 22:00 horas.



Aunque entre las recomendaciones sanitarias estaba el evitar la música para que los comensales no subieran el volumen de la voz a fin de prevenir y evitar la propagación de gotas de saliva, los negocios contaban con sus respectivas listas de reproducción con música latina como reggaeton y salsa.