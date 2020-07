Gobierno de CDMX retoma construcción de UACM en Magdalena Contreras

El gobierno de la Ciudad de México retomó la construcción del campus Magdalena Contreras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que desde 2015 no había tenido avances; de acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se buscará que este espacio sea un campus universitario donde compartan espacio la UACM, el Instituto de Estudios Universitarios Rosario Castellanos y otras instituciones como la UNAM.



“Lo primero es iniciar la construcción del edificio, en este momento estamos platicando con la UACM que lo tenía en custodia, tienen que aprobar en su propio Consejo Universitario, pero la idea es construir un Campus Universitario en donde tenga sede la UACM, pero también el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y también puede tener, por ejemplo la UNAM, un espacio aquí, para dar un diplomado, como parte de un convenio que vamos a desarrollar”, dijo.



Destacó que, respetando la autonomía de la UACM, el gobierno capitalino apoyará a la institución, principalmente involucrándola en distintas acciones que está desarrollando la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital.



Tras realizar un recorrido en el edificio en construcción, Sheinbaum Pardo explicó que en las próximas semanas se terminará de construir el primer edificio del plantel, además se prepara la licitación para completar la construcción, que tiene un presupuesto de 90 millones de pesos y concluiría a inicios de 2021.



La rectora de la UACM, Tania Rodríguez, asumió la responsabilidad de no concretar el proyecto en esta demarcación principalmente por la falta de presupuesto, así como algunos problemas internos de la institución.



"Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con los habitantes de la Magdalena Contreras y de otras demarcaciones que no tienen instituciones de educación superior. La falta de presupuesto en los últimos años ha sido una de las principales razones por las que la UACM no ha podido atender esta responsabilidad. A esta situación también se sumaron factores de orden interno que afectaron nuestra capacidad organizativa y de planeación, así como un deficiente diálogo con las autoridades locales y del Congreso.



"Asumimos nuestra responsabilidad compartida en esta incapacidad de haber dado cauce a este legítimo anhelo de educación superior en las comunidades de la zona. Pero también, asumimos también el compromiso de construir una nueva etapa, donde el apoyo mutuo y el diálogo franco, propicien que la UCAM se consolide y crezca en zonas como esta, donde carecen de espacios universitarios", afirmó.



La alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, comentó con este proyecto se abre la oferta educativa en este nivel educativo para los cerca de 32 mil jóvenes de entre 18 y 29 años que no han podido continuar sus estudios de la demarcación.





