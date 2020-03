Belén asistió al festival Vive Latino , el cual fue realizado durante la emergencia sanitaria del coronavirus y nos relata cómo estuvieron los filtros de sanidad al ingresar a dicho festival.

La joven, de 23 años, acudió el pasado fin de semana al festival musical en el Foro Sol, que se realizó cuando los casos de coronavirus iban incrementando en México y el mundo.

Lea también: Viven el Vive Latino sin temor al coronavirus

“Esto de la pandemia no estaba tan sonado, ya como por el jueves fue cuando empezaron a cancelar cosas, pero como vi que no lo cancelaban no tomé demasiado grave el asunto y pensé que si no cancelaron como otros eventos pues es por algo, pues decidí ir”, explicó.

Como todos los asistentes al festival, ella tuvo que someterse a las medidas y filtros que habían establecido los organizadores, como fue la detección de temperatura, el lavado de manos y el gel antibacterial. A su consideración, los filtros fueron correctos, pero sencillos para la gente que asistió al evento.

“Fueron bastante sencillos pero contundentes, había demasiada gente, pero te formaban para tomarte la temperatura, todos los de staff traían guantes y cubrebocas. Creo que sé estaban bien aplicados, pero para la cantidad de gente eran insuficientes”, detalla.

En redes sociales, las críticas por la realización de este festival abundaron, pues acusaron a los organizadores de preferir las ganancias económicas a la seguridad de las personas, mientras que a los asistentes fueron calificados de "inconscientes". Sin embargo, para Belén fue más por un sentido de castigo social o represión propia.

Lea también: Gozan familias el Vive Latino sin miedo al Coronavirus

“Sé de muchas personas que están en la postura de cómo van a conciertos y demás. Hay otras más que tenían su boleto y atacaron más. Se reprimieron de ir por una o por otra, pero es más de castigo porque ellos no fueron. Más que de sanidad”, refiere.

Al ser un evento masivo se tiene la creencia de que sea un posible foco de infección del coronavirus, pero ella pone en comparación el Vive Latino con el EDC un evento realizado en el mismo lugar y que fue realizado dos semanas anteriores y del cual no se tienen casos registrados de Covid-19.

“No sé si es más pánico porque no hemos visto los estragos, fueron más personas al EDC y no pasó nada, no hay casos de personas jóvenes. Hay que esperar 10 días para saber si alguien se contagió”.

Primera víctima mortal asistió a un evento masivo

Belén no ocultó su consternación respecto al fallecimiento de la primera víctima mortal del coronavirus en México, quién asistió a un concierto en el Palacio de los Deportes el pasado 2 de marzo.

“Me siento consternada porque es el primer caso de una persona que fue a un evento masivo, pero yo no he sabido nada de otro caso que haya ido a un evento masivo y haya contagiado a otra persona”, destacó.

“No tengo desconfianza porque en los conciertos y el EDC a principios de mes no hubo un filtro sanitario, pero acá sí lo hubo para protegernos. No creo que se pueda comparar”, expresa.

También está consciente de que es posible que las críticas al Vive Latino aún pueden aumentar con este fallecimiento.

"Los críticas ya se dispararon desde el primer momento que dijeron porque íbamos al Vive, no cambia el hecho de que ya fuimos, no sé qué esperan si una disculpa pública", enfatiza.

Por último, recalcó que espera una respuesta estricta por parte de las autoridades ante esta crisis sanitaria.

“Es lo que se espera, que vean el problema y no se anden con amuletos. No se ve profesional, espero tomen más conciencia”, señala.

cev