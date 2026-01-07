Con una inversión de 200 millones de pesos, la administración capitalina entregó a las alcaldías 50 nuevos camiones del servicio de limpia que cuentan con tecnología Euro-5, por lo que producen menos emisiones al ambiente, además de que ayudarán a cumplir con el nuevo esquema de separación de residuos que se echó a andar en la CDMX a partir del 1 de enero.

“Estamos hablando de camiones modernos, que además contaminan menos, porque tienen tecnología nueva, en este caso, Euro-5, que nos permite asegurar que no solamente en la separación de residuos se va a aportar, sino también van a producir menos emisiones”, precisó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Esto, como parte de un compromiso que hizo el Gobierno capitalino para que por cada unidad de limpia que adquieran las alcaldías, la administración central les otorgue otra.

De los 50 camiones que se entregaron este martes, 37 ya fueron asignados a nueve alcaldías que adquirieron vehículos el año pasado, en tanto que los otros 13 están por ser repartidos a demarcaciones que compren unidades.

De esta forma, Álvaro Obregón fue la demarcación que más camiones adquirió, con un total de 10, por lo que el Gobierno capitalino le entregó la misma cantidad de unidades. Las demás alcaldías que reportaron adquisición de vehículos de limpia fueron Iztapalapa, con nueve; Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero, con cuatro cada una; Tlalpan, tres; Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Cuauhtémoc, dos cada una, y Azcapotzalco, un camión.

Al dar el banderazo de salida de las nuevas unidades en el Zócalo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a que todos los camiones que sean sustituidos por nuevos sean chatarrizados, para evitar que sigan contaminando.

Luego de resaltar que cada persona produce en promedio un kilo de residuos al día, la mandataria pidió cambiar el término de “basura” por el de residuos y darle una segunda vida o más a todo lo que se desecha en la capital.

Destacó que se hizo una inversión de 170 millones de pesos en el Bordo Poniente para la transformación de residuos orgánicos, pero advirtió que para que esto funcione, es necesario que los residuos lleguen limpios y sin contaminarse desde la fuente, por lo que llamó a los capitalinos a cumplir con la separación desde los hogares.

La secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, afirmó que este es “un paso más en la nueva era” de la gestión de residuos en la capital.