“Caso Von Roehrich no es político, es corrupción”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la orden de aprehensión que giró la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México contra Christian Von Roehrich por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, además de asociación delictuosa, no es un tema de persecución política ni de carácter electoral, sino de combate a la corrupción.

“Nos estamos enfrentando a una cloaca de corrupción, que está asociada a pisos ilegales, que está asociada a contratos con empresas fantasma, eso no tiene absolutamente nada que ver con un asunto político, es un asunto penal y tiene nombre, ese nombre es corrupción. Y lo que está haciendo hoy la fiscalía capitalina, es decir, hay cero impunidad a la corrupción”, enfatizó.

Este jueves, la FGJ de la Ciudad de México informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de los diputados del PAN en el Congreso capitalino, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y cometidos por servidores públicos, y asociación delictuosa en el sector de las construcciones. Al respecto, panistas acusaron a Morena y, de manera particular, a la jefa de Gobierno, de orquestar una persecusión política.

Ayer, en conferencia de prensa frente al edificio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde participó en la asamblea ordinaria, la mandataria dijo que se trata de un caso de corrupción de desfalco al erario por 250 millones de pesos y la construcción irregular de 264 pisos.

Sheinbaum recalcó que esta investigación no tiene nada que ver con un asunto electoral, sino con la corrupción asociada con la reconstrucción. “No es un tema personal o que tiene que ver con lo electoral, es corrupción”, reiteró.

Cuestionada sobre si existen carpetas de investigación o posibles órdenes de aprehensión contra el diputado federal Jorge Romero y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, respondió que eso lo tiene que decir la fiscalía, “pero es una investigación muy profunda y van a salir más cosas”, agregó la jefa de Gobierno.

El reto

En conferencia de prensa, con la presencia de alcaldes como Clara Brugada (Iztapalapa), Armando Quintero (Iztacalco), Evelyn Parra (Venustiano Carranza), así como diputados locales, además del comité estatal y el dirigente nacional guinda, Mario Delgado, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, retó al edil de Benito Juárez a que en 24 horas exhiba los documentos y contratos de las empresas encargadas de las demoliciones de edificios derruidos en el sismo de 2017 y demuestre que la órden de aprehensión en contra del diputado Christian Von Roehrich es infundada, con motivación política.

“Le damos 24 horas para que exhiba los documentos y demuestre que no eran contratos fachada, que sí se hicieron las demoliciones y se acabó el asunto, pero si no lo hace, pues ¿qué esconde? Entonces, si no lo hace, no tiene autoridad moral para hablar de persecución política”, advirtió.

Sebastián Ramírez afirmó que Von Roehrich es acusado de asociación delictuosa, pues no se sabe sobre el paradero de los recursos para la reconstrucción, no son acusaciones nuevas. “Salió a la luz pública por los daños en el edificio de Zapata 56, que se cayó y se perdieron vidas humanas, que resultó se había construido con materiales de baja calidad”.

En su oportunidad, la senadora Citlalli Hernández aseveró que las denuncias en contra de los integrantes del Cártel Inmobiliario no son nuevas.