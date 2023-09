El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe acusó un posible encubrimiento entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que atendieron el caso de Monserrat y su pareja sentimental Sean Alejandro Valdés así con su padre, Cesar Valdés, ambos detenidos pero no por el delito de feminicidio sino, por la portación de drogas.

En conferencia de prensa el mandatario en la demarcación donde se registraron los hechos, detalló que -según los reportes que recogió en su mesa de seguridad- los Policías Capitalinos que llegaron a la escena del crimen, reportaron que un “MP había llegado” y ese fue quien dijo que Montserrat murió por causas naturales, sin embargo Tabe aseguró que la Fiscal en Miguel Hidalgo, le aseguró que en ningún momento llegó un Ministerio Público a ese departamento.

Lee también: Por muerte de Monserrat, indagan a expareja

“Las instituciones deben de aclarar las cosas, no es posible que la SSC diga que sí llegó un MP, luego a mi el Fiscal en Miguel Hidalgo me diga que no llegó nadie hasta después que la nota se viralizó. Mientras ellos fallan, hay una familia en luto y un crimen, que posiblemente se pudo evitar”, dijo el alcalde.

De igual manera, aseguró que hasta el momento no se tenían reportes o denuncias de que Monserrat era violentada en ese departamento, “se buscó por todos lados y no encontramos denuncia, no hay un denuncia anterior al crimen, de lo contrario, quizá pudieramos intervenir”, concluyó Mauricio Tabe.

El cuerpo de la joven fue entregado la mañana de este día a sus familiares, la necropsia practicada reveló que la causa de muerte fue traumatismo múltiple, a consecuencia de una caída o de varios golpes en la cabeza y rostro que recibió Monserrat.

Lee también: Fiscalía investiga feminicidio de Montserrat Juárez, mujer hallada sin vida en la Miguel Hidalgo

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd