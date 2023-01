Caso de María Ángela no debe causar miedo en Cetram Indios Verdes: Sheinbaum

El caso de María Ángela no debe causar un ambiente de miedo en el Cetram Indios Vedes, subrayó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, destacó que no hay reportes de que en ese paradero exista desaparición o trata de jovencitas. “No hay ningún reporte en Indios Verdes de que hubiera ocurrido algo antes del caso de este joven”.

Por lo anterior, dijo, es importante que la Fiscalía capitalina informe qué es lo que encontraron en los videos para que la gente entienda qué fue lo que pasó y esté informada, “y no se genere un ambiente de miedo, que hasta el momento no existe en el Cetram Indios Verdes”.

Explicó que no se reforzará la vigilancia en este paradero, sino que habrá más orden entre los policías que actualmente se encuentran ahí, pues hay días en que circulan por este sitio más de 800 mil personas.

“Pero es importante que se diga qué fue lo que pasó, con todo respeto, por supuesto, a ella (María Ángela), a sus familiares y toda la investigación que tienen que haber, para que no haya un alertamiento de algo que no tenemos información que esté ocurriendo. Es importante que la Fiscalía informe todo lo que tiene en este momento y que se pueda conocer, para que no venga información que pueda generar alguna alerta que no esté ocurriendo”, subrayó.

Claudia Sheinbaum recalcó que, hasta ahora, no hay ninguna información que tenga que ver con trata de personas en Indios Verdes. “Pero, de todas maneras, la Fiscalía tiene que informar puntualmente, qué fue lo que vio, qué es lo que está pasando, qué ocurrió. Y, de todas maneras, evidentemente, la Fiscalía no ha cerrado ninguna línea de investigación”.



