El empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz, solicitó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, su “urgente intervención” para que se le permita la renovación de su pasaporte mexicano para poder desplazarse sin inconvenientes en el país y acreditar su nacionalidad, ya que este venció en 2023, y al momento de su extradición lo hizo con su pasaporte argentino para poder acudir a tiempo a la audiencia citada por el juez, Rubén Manuel Godínez Cerón.

Luego de que un juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales determinara la prescripción de la sanción privativa y pecuniarias de los delitos de fraude genérico y continuado, el empresario remitió un escrito, del que se tiene copia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde narró que el primer día hábil que estuvo en la Ciudad de México, realizó el trámite para la renovación del mismo, pero se le negó por un “impedimento administrativo”.

El empresario argentino Carlos Ahumada tras las rejas en octubre del 2009.

Se ha visto obligado a utilizar su pasaporte argentino

“Sin embargo, ese mismo día, una vez terminada la toma de mis huellas y datos biométricos, al ir a recoger mi pasaporte nuevo, los funcionarios de esa H. Secretaria a su digno cargo me entregaron el oficio número OPP4599, de fecha 19 de agosto de 2024, mediante el cual se me informa que la Dirección General de Oficinas de Pasaportes determinó ejercer la facultad de verificación de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, por la existencia de un Impedimento Administrativo", negándose a devolverme la documentación que entregue para el trámite e informándome que no me entregarían mi nuevo pasaporte”, explicó Carlos Ahumada en el escrito que ingresó hoy, 28 de agosto.

Dijo que a raíz de esto se ha visto obligado a utilizar su pasaporte argentino para ingresar al territorio mexicano, “situación que persistirá hasta que se me renueve el pasaporte mexicano”.

Carlos Ahumada.

Personal de la Fiscalía se negó a registrar mi pasaporte mexicano vencido

“Cuando fui extraditado a México el día 16 de julio del corriente, el personal de la Fiscalía General de la República que me recibió en territorio mexicano, se negó a registrar mi pasaporte mexicano vencido y le solicitó a los agentes de Interpol que me trasladaron a México, el pasaporte argentino para registrar mi ingreso al país…

“…No tuve alternativa más que efectivamente exhibir mi pasaporte argentino, toda vez que debía ingresar a México de manera urgente para comparecer a una audiencia convocada por el Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Rubén Manuel Godínez Cerón, quien requirió mi presencia con muy pocos días de anticipación, bajo apercibimiento de multas y diversas sanciones”, señaló.

Ante esto, Carlos Ahumada solicitó la intervención de la secretaria de Relaciones Exteriores para que intervenga para que le sea entregado su nuevo pasaporte mexicano y de esa manera poder utilizarlo para viajar “sin inconveniente alguno y poder acreditar mi nacionalidad mexicana”.

El abogado de Carlos Ahumada, Enrique Ostos, declaró que los delitos y las sanciones prescriben, pero que los rencores no.

