“El tráfico estaba parado por completo. Algunos empezamos a caminar por las avenidas porque no pasaba ningún transporte. Fue desesperante, pero los policías sí nos ayudaron a cruzar las calles inundadas”, relató Daniel Chávez, comerciante de la zona, durante el caos en Iztapalapa tras lluvias; miles de personas caminaron kilómetros para llegar a Pantitlán.

Tras las intensas lluvias que azotaron la capital durante la noche y madrugada del lunes, miles de personas vivieron una auténtica odisea para llegar a sus destinos.

En el oriente de la ciudad, especialmente en la Calzada Ignacio Zaragoza y en las inmediaciones de la terminal Pantitlán, el servicio de transporte fue severamente afectado, obligando a los usuarios a caminar kilómetros bajo condiciones adversas.

Desde muy temprano, la escena fue inusual, donde hombres y mujeres trepados sobre los cofres de tráileres, sentados en las bateas de patrullas o colgados de las rejas perimetrales del Metro, intentaban avanzar para retomar sus actividades diarias.

“Caminé casi tres horas desde Santa Martha Acatitla hasta Pantitlán, no pasaban camiones y el Metro estaba cerrado. Me subí a una patrulla porque ya no podía más del cansancio”, relató Miriam López, trabajadora del sector salud.

La Línea A del Metro suspendió su servicio en varios tramos, lo que generó un colapso en la movilidad de la zona. Para mitigar el impacto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de las policías de Sector y Metropolitana, utilizaron camionetas oficiales para trasladar a los usuarios desde diversos puntos de la Calzada Ignacio Zaragoza hasta la terminal Pantitlán.

Uno de los puntos más afectados fue el bajo puente del Eje 1 Norte, donde un vehículo color rojo permaneció sumergido bajo el agua por más de 12 horas. Bomberos de la Ciudad de México y personal de la SSC trabajaron en conjunto, apoyados por una grúa, para rescatar el automóvil.

“Vi cómo se quedó el coche atrapado en el agua anoche. Nadie podía hacer nada. Fue hasta esta mañana que llegaron a sacarlo. Estuvo más de medio día ahí”, comentó Rodrigo Méndez, vecino de la colonia Juan Escutia.

El espejo de agua todavía presente en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Parque Balvanera, obligó a los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito a intensificar labores de destape de registros, retiro de basura de coladeras, arrastre de vehículos descompuestos y apoyo peatonal.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) trabajaron para agilizar el tránsito ante el cierre parcial de la Avenida Río Churubusco, debido a un severo encharcamiento en el bajo puente del Eje 1 Norte.

