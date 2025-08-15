El coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo, informó que continúan analizando las posibles modificaciones al programa Hoy No Circula.

“Vamos en los análisis todavía, es algo que nos ha llevado más tiempo de lo que prevemos, pero es necesario porque ustedes saben pues los programas aplican y de alguna manera pues son algo obligatorio, lo cual pues tiene que estar sustentado jurídicamente de una manera muy sólida”, dijo.

Durante la conferencia sobre el Balance de la Temporada Seca-Caliente 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Víctor Hugo Páramo explicó que analizan las diferentes tecnologías vehiculares que existen, donde hasta el momento se tienen contabilizados 637 marcas de unidades híbridas en la capital que logran el holograma exento.

“Se continúan los análisis, analizando las diferentes tecnologías vehiculares que tienen las flotas actualmente y por supuesto algo que es de muchísimo interés es el rol que están ya jugando los vehículos híbridos de electricidad. La información actualizada de todas las marcas y submarcas que ya están registradas y que tienen acceso al holograma Exento. Este holograma permite circular para cualquier condición permanentemente y ya llegamos a la cifra de 637”, precisó.

El Programa Hoy No Circula establece medidas aplicables a vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en el Valle de México, con base en las placas de circulación.

Desde diciembre de 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que los gobiernos federal, del estado y Ciudad de México evaluarían modificar el programa Hoy No Circula y otras normas vehiculares, para hacer frente a la temporada de ozono y disminuir los índices contaminantes.