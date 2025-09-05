Gracias a trabajos de investigación y al monitoreo de las cámaras de vigilancia del Gobierno capitalino, se logró la detención de dos hombres sospechosos de robo a cuentahabientes en la alcaldía Gustavo A. Madero y en el Estado de México.

A los detenidos se les aseguraron 123 dosis de droga, tarjeteros y una camioneta que habría sido usada en los robos.

La ubicación de los dos sujetos se logró gracias a trabajos de inteligencia e investigación realizados entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y operadores del Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

De esta forma, se ubicó una camioneta gris que habría sido usada en diversos robos a cuentahabientes.

Posteriormente, el vehículo fue ubicado en calles de la colonia Militar Marte, en la alcaldía Iztacalco, cuando dos hombres a bordo manipulaban una bolsa transparente, informó la SSC.

Policías se acercaron al lugar y al realizar una revisión a los sujetos les encontraron 123 bolsas con marihuana, dos tarjeteros, dinero y celulares.

Por lo anterior, se detuvo a los dos hombres de 65 y 74 años de edad y fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

Cabe señalar que el sujeto de 65 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por el delitos contra la salud.

