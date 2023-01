Caballo que alcanza, gana, dice Alejandra del Moral

Joquicingo, Méx.— Alejandra del Moral, precandidata a la gubernatura del Estado de México por parte del PRI, reconoció que: “puede ser que me saquen algunos puntos de ventaja, pero caballo que alcanza, gana, sé caminar, la voy alcanzar y le voy a ganar”. y afirmó que no necesita que nadie haga campaña por ella, pues tiene la mejor coalición: PRI,PAN, PRD y Nueva Alianza.

En el Estado de México, las dos precandidatas a la gubernatura son Delfina Gómez, por la coalición Juntos Hacemos Historia, y Alejandra del Moral, por la candidatura común Va por el Estado de México, quienes realizan precampañas que concluirán el 12 de febrero.

Del Moral afirmó que no se debe subestimar a una mujer, menos si es joven, pues pueden salir a decir todo lo que quieran, pero “aquí, trabajo mata grilla”.

“Para nosotros lo más importante es la gente, lo más importante es que nuestros priistas hoy, en esta precampaña, sepan que venimos a pedir su confianza, a pedirles que nos ayuden a llegar a todos los priistas de Zumpahuacán”, expresó.

La precandidata aseguró que el PRI tiene presencia con su militancia en todos los municipios y todas las generaciones, por lo que llamó a recorrer el estado con la firme convicción de ganar.

Aseguró que los tricolor siempre están dispuestos a caminar, sacar la casta y trabajar todos los días en los 125 municipios, durante un encuentro con militantes de Atizapán y Almoloya del Río.

“Los valientes no nos rendimos, nunca, no importa que difícil se ponga, que nos pongan piedras en el camino, no importa que nos descalifiquen ellos, aquí vamos a caminar con propuestas”, dijo.