Una protesta de organizaciones civiles frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria ocasionó este lunes el cierre total de la circulación en avenida Insurgentes Sur, a la altura de Copilco, así como la suspensión temporal del servicio en la Línea 1 del Metrobús.

Los manifestantes, que exigen a las autoridades universitarias la destitución de un profesor de la Facultad de Derecho y la cancelación de su cédula profesional, bloquearon los carriles centrales y laterales de Insurgentes, afectando principalmente a quienes se trasladaban desde Periférico hacia la zona sur.

Lee también Reportan retrasos de hasta una hora en el Tren Suburbano por obras de conexión al AIFA

Debido al bloqueo, el Metrobús informó la interrupción del servicio entre las estaciones Centro Cultural Universitario y Doctor Gálvez, recomendando a los usuarios utilizar transporte alterno.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes y desvíos viales hacia avenidas secundarias, sin que esto evitara un importante congestionamiento vehicular en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL