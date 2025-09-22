Más Información

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Palestina, a debate; sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la Asamblea de la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua; entrevista exclusiva

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Una protesta de organizaciones civiles frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria ocasionó este lunes el cierre total de la circulación en avenida Insurgentes Sur, a la altura de Copilco, así como la suspensión temporal del servicio en la Línea 1 del Metrobús.

Los manifestantes, que exigen a las autoridades universitarias la destitución de un profesor de la Facultad de Derecho y la cancelación de su cédula profesional, bloquearon los carriles centrales y laterales de Insurgentes, afectando principalmente a quienes se trasladaban desde Periférico hacia la zona sur.

Debido al bloqueo, el Metrobús informó la interrupción del servicio entre las estaciones Centro Cultural Universitario y Doctor Gálvez, recomendando a los usuarios utilizar transporte alterno.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes y desvíos viales hacia avenidas secundarias, sin que esto evitara un importante congestionamiento vehicular en la zona.

