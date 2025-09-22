Cuautitlán, Méx.- Usuarios del Tren Suburbano reportaron retrasos de hasta una hora en sus traslados, debido a los trabajos de conexión con el ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde Cuautitlán hasta Tlalnepantla, las estaciones del Tren registraron aglomeraciones de personas que querían trasladarse a su trabajo y/o escuelas, desde las seis de la mañana.

Debido al retraso, varios usuarios optaron por salirse de este medio de transporte y utilizar otra alternativa para llegar a su destino a pesar de haber pagado por el ingreso.

De acuerdo al informe oficial de Ferrocarriles Suburbanos, desde el pasado sábado 20 y hasta el próximo jueves 25 de septiembre se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de los trenes.

Para reducir las afectaciones, se informó que el servicio operará con trenes dobles; sin embargo, la demanda continúa rebasando la capacidad.

Datos de Ferrocarriles Suburbanos señalan que el servicio atiende diariamente a cerca de 100 mil usuarios, de los cuales 48 por ciento son mujeres y 52 por ciento hombres.

Este medio de transporte ha permitido a los pasajeros reducir hasta en 51 minutos sus tiempos de traslado en comparación con el camión.

Las obras de conexión del ramal al AIFA forman parte de los trabajos para poner en operación el Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en diciembre.

LL