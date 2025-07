Tultepec, Méx.— Las obras de la ampliación del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el tramo de Tultepec, avanzan en la estación Los Agaves y en el puente vehicular de Lago de Guadalupe, sitios en los que vecinos ven a la mayor cantidad de trabajadores.

“Estamos haciendo guardias para vigilar que no incumplan los acuerdos. Hay vecinos que cuidan que no se suban al viaducto y otros que no hagan trabajos en la estación Teyahualco. En todo lo demás pueden avanzar”, dijo Alberto Hernández, habitante de Tultepec.

En un recorrido de EL UNIVERSAL se pudo observar que en la estación Los Agaves, la cual será la número 2 del proyecto, ya hay mayor avance que en Teyahualco, pues ya se encuentra pintada de rojo y blanco, y la colocación de mármol ya fue cubierta casi en su totalidad.

“Nada más queremos que nos cumplan con las vialidades”, dijo Paula Díaz, vecina.