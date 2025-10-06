Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Transparencia del Congreso capitalino aprobaron la ratificación de Ricardo Cuautle Rangel para continuar en el cargo de contralor general del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX).

Hace unos días, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra, envió esta propuesta de ratificación que tendrá que ser avalada en el pleno del Congreso local en las próximas horas. Ricardo Cuautle Rangel obtuvo una calificación de 91.76 puntos durante la entrevista que se le realizó la semana pasada como parte de este proceso de ratificación.

Una vez desahogada la entrevista, las y los diputados llenaron cédulas de evaluación con el objeto de allegarse de elementos objetivos respecto a la función e Independencia, desempeño y excelencia profesional, productividad y eficiencia, conducta y actuación ética, experiencia, diligencia, honorabilidad, honestidad invulnerable, autonomía y responsabilidad de Cuautle Rangel.

“Como se aprecia de la sumatoria global, se proyecta un resultado aprobatorio en favor del ciudadano Ricardo Cuautle Rangel, propuesto para ocupar el cargo de contralor general del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, añade el dictamen.

