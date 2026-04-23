Toluca, Méx.— El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, las cuales contemplan apoyos, fortalecimiento del mecanismo de protección y ampliación de sus derechos.

A propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de Movimiento Ciudadano se avaló incorporar el concepto de “garantía del ejercicio periodístico” como eje rector del mecanismo; se fortalece el enfoque de prevención, no sólo reacción ante agresiones; se institucionaliza la paridad de género y representación regional en el Consejo Consultivo; y se incorporan medidas sociales en salud, capacitación, vivienda y seguridad social.

El decreto contempla apoyos para gastos funerarios, beneficiándose principalmente a periodistas independientes y la creación de un directorio voluntario que facilite la comunicación en situaciones de riesgo, respetando la protección de datos personales.

Dentro del documento se establece que la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como las autoridades municipales, deberán publicar y actualizar de forma periódica un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afro mexicanas, de la diversidad sexual, migrantes o cualquier grupo vulnerable.

También se considera el acceso a los servicios de salud, y en caso de fallecimiento, servicios funerarios.

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