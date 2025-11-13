Más Información
Toluca, Méx.— El Congreso mexiquense aprobó penas de hasta 15 años de prisión a quien lo induzca, coaccione, solicite, gestione, oferte, ofrezca o facilite el matrimonio infantil en la entidad.
Se reforma la fracción V del artículo 204 del Código Penal mexiquense, para establecer que se le impondrá la pena de 5 a 10 años de prisión y de mil a 4 mil días multa a quien establezca matrimonio o cualquier relación de hecho para vivir en conjunto y hacer una vida en común sin fines de lucro o a cambio de un pago en efectivo o en especie, a una persona menor de edad con alguien también menor de edad o mayor de 18 años.
La pena podrá incrementarse hasta en una mitad cuando se cometa con violencia o en contra de personas menores de edad que padezcan alguna discapacidad, o pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
“Esta iniciativa no busca otra cosa más que proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de matrimonios que se dan por usos y costumbres o por necesidad ante la pobreza que viven muchas familias, imposibilitando que puedan vivir una infancia plena y segura”, comentó el diputado del PAN, Anuar Azar.
