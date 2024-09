El pleno del Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó con 43 votos a favor y 19 en contra la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con los votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRD se avaló este dictamen que fue rechazado por las y los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, al considerar que esto es la consolidación de la militarización del país.

Durante el debate, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que esta reforma se realiza en un marco de estrategia nacional en materia de seguridad pública, permitiendo a la GN brindar certeza jurídica para su participación como fuerza auxiliar del Ejército Mexicano para pacificar el territorio nacional, a través de una institución profesional y disciplinada.

“Ese es el mandato, no del Senado, no de la Cámara de Diputados. Es el mandato del pueblo de México que confió en la Cuarta Transformación. Y atrás de estos 46 diputadas y diputados que vamos a votar a favor de esta minuta, está el respaldo de más de 36 millones de votos en nuestro país”, apuntó.

Al respecto, el panista Diego Garrido expuso que el oficialismo está mintiendo con esta propuesta de reforma constitucional porque dicen que ya, es la panacea para dar paz y seguridad a todos. “Sin embargo es mentira porque esta policía militar no va a atender el delito que a ti te preocupa en tu colonia, en tu barrio, cuando vas por una calle oscura que no te asalten, cuando vas saliendo del Metro, cuando te bajas del microbús o dentro del transporte público que ye apunten con una pistola y te saquen un cuchillo para quitarte tus pertenencias, ese delito no va a combatir esta policía militar, no estará en sus facultades y no estará en el fuero común”.

Cecilia Vadillo, de Morena, le recordó a los panistas que no son iguales, pues ellos declararon la guerra; mientras que Morena lleva seis años luchando por la paz “porque quien militarizó el país fue Felipe Calderón y a nosotros no se nos olvida, y a las juventudes que crecimos en el sexenio de Felipe Calderón no se nos olvida”.

En tanto, Tania Larios, del PRI, argumentó que se necesita una propuesta seria para integrar un sistema nacional de seguridad sólido, bien coordinado y organizado; no obstante, dijo, con esta reforma no hay fortaleza institucional, ni rumbo, ni congruencia que haga posible enfrentar el problema más urgente que viven las y los mexicanos.

“La minuta que estamos discutiendo para darle a la Guardia Nacional mando militar no es más que una consigna, la verdad es que la reforma no plantea una solución real para resolver la inseguridad de la que hoy es presa el pueblo de México. La adscripción de la Guardia Nacional a la sedena no hará más que reproducir un modelo que se ha demostrado que no es la respuesta, un modelo sin resultados, una estrategia repleta de abrazos, pero huérfana de de contundencia frente al crimen, los mexicanos no podemos permitir que no roben la tranquilidad”, aseveró.

Este 25 de septiembre de 2024, diputados panistas llevaban sus playeras negras con la leyenda “Soy la resistencia” y en cada una de sus intervenciones se arropaban entre sí y mostraban carteles que decían “No a la Militarización”. Foto: Especial

El morenista Alberto Martínez Urincho comentó que el PAN y el PRI son muy cínicos al hablar de militarización, pues “ellos nos quieren vender esa falsa historia, esa narrativa falsa de miedo y temor ‘ay nos van a intervenir, nos van a secuestrar, los de la Guardia Nacional, nos van a estar acribillando en las calles, en la plazas públicas’, mentira, lo que nos acribilla es la corrupción, la hipocresía y la mentira de Acción Nacional”.

Su compañero de partido Alberto Vanegas indicó que esta reforma garantiza erradicar la corrupción, por lo que bajo esta estructura existirá un mayor nivel de control y supervisión para las fuerzas integrantes debido a su naturaleza jerárquica y disciplinada “nunca más Garcías Lunas en nuestro país”.

Ricardo Rubio, del PAN, lamentó que los diputados de Morena y aliados voten a favor de esta reforma para quedar bien con el presidente, y criticó su doble discurso, pues minutos antes habían destacado, durante la comparecencia de Pablo Vázquez, el trabajo de la policía y ahora “suben aquí para señalar que la mejor opción para México es la militarización ¡vaya congruencia la de ustedes!”

Durante todo este debate, los diputados panistas llevaban sus playeras negras con la leyenda “Soy la resistencia” y en cada una de sus intervenciones se arropaban entre sí y mostraban carteles que decían “No a la Militarización”.

Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, expuso que el PRIAN inició la guerra, pero ahora Morena con esta reforma la continúa.

Durante la última intervención, la del morenista Pedro Haces, todos los legisladores de Morena y aliados subieron a tribuna para apoyarlo y para gritar “es un honor estar con Obrador”.

