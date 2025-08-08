Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves tras ser atropellado mientras caminaba sobre los carriles laterales de Periférico, a la altura de avenida Jalisco 323, en la colonia Bellavista, alcaldía Álvaro Obregón.

Testigos señalaron que la víctima, un hombre de entre 45 y 50 años de edad, caminaba sobre la vialidad y, en un momento, habría cruzado intempestivamente el carril, colocándose en el paso de un carro color blanco.

Al lugar también se presentó la unidad médica de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales en el individuo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio con personal de Tránsito para acordonar la zona y mantener el orden vial. El cuerpo fue cubierto con una sábana azul mientras se notificaba a la Coordinación Territorial de la Fiscalía capitalina. Personal de Servicios Periciales, acudieron al punto para el levantamiento de indicios.