Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes) se siguen ofertando y vendiendo sin placas en la Ciudad de México, aun cuando la administración capitalina anunció que desde este 1 de julio los scooters y bicicletas eléctricas, tendrían que salir de las tiendas donde se venden con placas.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL por varios locales que venden este tipo de unidades sobre Eje Central, los encargados de los establecimientos señalaron que no están en contra del emplacamiento, pero advirtieron que la Secretaría de Movilidad (Semovi) no les ha ofrecido información clara y precisa sobre cómo se hará este proceso.

“Yo vendía a la semana, cuando era más libre comprarlos, me llevaba hasta 10 scooters, ahora vendo uno a la semana y estamos en riesgo de que cerremos porque aquí la renta de este negocio excede los 80 mil pesos y eso no lo ven, sólo dicen que se va a emplacar, pero no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Francisco Bravo, encargado de una tienda.

Y añadió: “Yo estoy de acuerdo en que emplaquen, pero la Semovi no tiene ni pies ni cabeza. Ya fuimos a tres juntas, no nos dan razón, según para hoy (ayer) ya tengo que sacar facturado y emplacado, pero en la última junta no nos resolvieron, ni siquiera saben. Están haciendo pruebas como conejillos de indias con su detector de velocidad. Me hicieron hacer como siete pruebas porque no le hallaban”.

Vicky, dueña de otro local sobre Eje Central, coincidió en que no tienen información clara sobre este emplacamiento y persisten las dudas, mismas que no han sido aclaradas por la Semovi.

Apenas el lunes, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto manifestó que no está contemplada ninguna prórroga para que los Vemepes que salgan a la venta en la Ciudad cuenten con placas, lo que se tenía previsto a partir de este 1 de julio.

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“No está contemplada, hasta el día de hoy, ninguna prórroga. Estamos a tiempo, vamos a salir el 1 de julio, aunque estén desvelados del festejo del Mundial”, dijo.

El secretario dio a conocer que la administración capitalina tiene relación con cerca de 30 fabricantes que representan a 80% de las empresas que se dedican a este tipo de vehículos, por lo que afirmó que las compañías faltantes también serán convocadas.

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