Tepotzotlán, Méx.— Los carriles centrales de Periférico Norte permanecieron abiertos y sin afectaciones a la circulación este lunes, en el tramo que va del trébol de Tepotzotlán a la terminal de autobuses, tras el anuncio del inicio de los trabajos de rehabilitación en esta vialidad.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que el tránsito vehicular fluyó con normalidad a lo largo del día. No hubo presencia de maquinaria pesada, señalización preventiva, personal de obra, ni dispositivos que alertaran a los automovilistas sobre desvíos o cierres parciales.

Los conductores circularon sin contratiempos tanto por los carriles centrales como por los laterales, en el tramo que va de Tepotzotlán hasta Naucalpan.

De acuerdo con información del gobierno estatal, estaban previstos cierres a la circulación en los carriles centrales de Periférico Norte, desde la noche del 4 de enero, en los carriles centrales desde el trébol de Tepotzotlán hasta la terminal de autobuses, así como en el tramo que va de Sam’s Club Toreo al Corporativo Toreo, en el municipio de Naucalpan, la mañana del 5 de enero.

Ante esta situación, se solicitó la postura oficial del gobierno estatal para conocer el avance del proyecto y las fechas precisas de inicio de los cortes a la circulación; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.