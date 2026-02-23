La plaza Pino Suárez, que el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró este martes que ya estaba completamente liberada de ambulantaje, se encuentra desbordada de vendedores informales, como normalmente lucía.

En un recorrido realizado este domingo, se constató que hay alrededor de 80 puestos distribuidos desde las afueras del Metro Pino Suárez de la Línea 2 hasta José María Izazaga.

Este martes, el secretario de Gobierno aseguró que al menos una veintena de calles del Centro Histórico ya se encuentran liberadas de manera total o parcial de ambulantaje; en el caso de esta plaza afirmó que estaba totalmente vacía de comercio informal.

Sin embargo, este domingo a las 14:00 horas la Plaza Pino Suárez se encontraba repleta de comerciantes informales, colocados en cuatro filas paralelas, pegados a las instalaciones del Metro y a otro edificio, con carritos, bancos y mesas.

Incluso había algunas bocinas que anuncian las ofertas del día. “Pásele, damita, son los leggins de a 100”.

En esta zona se vende una gran variedad de artículos y comida, pero principalmente ropa que va desde leggins, gorras, tenis, calcetines, chamarras, camisas, entre otras. Además de cangureras, mariconeras y cinturones.

Incluso hay maniquíes con la ropa en medio de esta vía pública.

También se oferta todo tipo de comida, desde chicharrones, alitas, carne, hamburguesas, hasta hot dogs y algunas tlayudas.

La afluencia de personas que se dirige del Metro hacia José María Izazaga es lenta, debido a que tienen que sortear las mesas, rejillas y bancas donde exhiben mercancía.

Otros de los puntos anunciados fue el tramo que va de Reforma hasta Eje Central, y aunque sí hubo una disminución hasta la calle de López, de ese punto hasta Eje Central está desbordado de comerciantes, principalmente feministas. Hay unas 30 vendiendo, e incluso se cuelgan de los tubos para colocar cuerdas donde ponen la mercancía. Hacia adentro de la calle de López también hay cerca de 30 comerciantes.

En ambas zonas hay personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARV) presente.

Venden entre vallas

Artesanos indígenas aseguraron que, debido a que cada vez permiten menos ambulantaje en calles del Centro Histórico, hace casi dos semanas llegaron al Zócalo capitalino y venden productos en medio de vallas

Micaela López Gómez, vendedora, señaló que desde hace 15 días decidieron ir al Zócalo porque ya no los dejaron vender en otro lugar. “Pero cuando nos pusimos, nos pusieron las vallas para no vender. Sí nos dejan salir pero vender así libremente no”, dijo.