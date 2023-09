El jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que estará atento y recibirá a los funcionarios de la CDMX, que decidan separarse de sus cargos para participar en el proceso electoral del próximo año.

No obstante, explicó que, hasta ahora, ni las dirigencias nacionales, ni las locales, han establecido las fechas para la separación del cargo de los interesados, aunque consideró la posibilidad de que también se haga una encuesta interna, como ocurrió en el proceso nacional.

"Propiamente las dirigencias nacionales y locales en este caso, que forman parte de la 4T no han iniciado un procedimiento local análogo al procedimiento nacional que se hizo, aún no se han establecido fechas en que se deban separar de sus cargos, u otras cuestiones que se establecieron en lo nacional", dijo.

A su vez, aseguró que estará atento a "si alguien más toma alguna decisión de separarse del cargo, ya lo recibiremos".

Tras el anuncio que hizo la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, de que solicitará licencia de su cargo, el mandatario explicó que la edil se reunió con él esta mañana, únicamente para informarle de esta decisión.

"Terminando su conferencia de prensa vino a visitarme -por eso me tardé un poquito en bajar-, solamente que comentó que iba a separarse del cargo, para promover el movimiento de la 4T, no entró en más detalles, pero me quiso informar que se iba a separar del cargo de la alcaldía Iztapalapa", explicó.

En tanto, señaló que hasta el momento no ha tenido conocimiento de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, vaya a participar en el proceso electoral.

"He platicado con él, pero hasta el momento no me ha dicho una cuestión de que se vaya a separar del cargo tal o cual fecha", indicó.