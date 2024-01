A días de la llegada, los Reyes Magos para llevar ropa, dulces, mochilas, libros y sobre todo juguetes para los más pequeños de la casa, la Secretaria de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México extenderá su horario.

Durante el viernes 5 de enero y el sábado 6 la Red de Movilidad Integrada extenderá sus horarios de servicio, además de que continuará con la operación del servicio de nochebús al mismo tiempo.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dejará ingresar con objetos voluminosos en cualquiera de las 195 estaciones en las 20 líneas que corresponden a la red del transporte público, sin embargo, continuará con su horario normal.

Queridos Reyes Magos 👑👑👑



Para la noche del 5 de enero, la Red de #MovilidadIntegrada les apoyará en sus traslados.



Recuerden traer siempre su Tarjeta de #MovilidadIntegrada ✨ pic.twitter.com/FjDQaCwOpm — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 3, 2024

¿Cuáles son las modificaciones en el horario?

Metrobús: Viernes 5 de enero desde las 4:30 am hasta el sábado 6 de enero a las 2:30 am.

Nochebús RTP: Desde el sábado 6 de enero a las 12:00 pm hasta las 6:00 am.

Trolebús: Línea 2: Desde las 5:00 am del viernes 5 de enero hasta la 1:00 am del sábado 6 de enero y de la Línea 1, nochebus: Desde el sábado 6 de enero a las 12:00 pm hasta las 5:00 am.

Tren ligero: Viernes 5 de enero desde las 5:00 am hasta la 1:00 am del sábado 6 de enero.

¡Aviso importante para los Reyes Magos! 🤴🏽🤴🏼🤴🏻



No olviden llevar consigo su tarjeta de Movilidad Integrada 💳, ya que podrán trasladar los juguetes de todos los niños y niñas en los transportes públicos de la Ciudad de México que extenderán sus horarios. 🏚️ pic.twitter.com/IvzgILzQcW — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 5, 2024

