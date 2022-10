Así se vivió el noveno concurso de tortillas hechas a mano en Tepetlaoxtoc

Tepetlaoxtoc, Méx.— Con el fogón en su punto máximo, las manos expertas, con agilidad y destreza, prepararon uno de los alimentos más emblemáticos de México: la tortilla.

Acompañados de una buena salsa o algún platillo prehispánico en el que se incluyó el xoconoxtle y los chinicuiles, decenas de contrincantes, la mayoría adultos mayores, se enfrentaron gastronómicamente en el noveno concurso de tortillas hechas a mano que se realizó este fin de semana en Tepetlaoxtoc, municipio ubicado en la región nororiente del Valle de México.

Un evento único a nivel nacional que busca preservar esta tradición entre las nuevas generaciones.

“Que no se pierdan nuestras tradiciones, que los jóvenes sigan con esto porque se está perdiendo mucho, ya nada más se van a las hamburguesas, a los hotdogs, cosas que no son nutritivas, no hay como una tortilla con frijolitos, con una salsita pero hecho en casa, por eso estoy aquí concursando para que no se pierdan las tradiciones que nos han enseñado nuestros abuelos", comentó Guillermina, una de las concursantes.

"De las participantes, la más joven tiene 37 años, entonces estas costumbres literalmente están en extinción y es algo que le da identidad a nuestra patria, es la presentación que nos da en el mundo y por eso es la preocupación”, comentó Juan Miranda Alvarado, promotor del certamen.

El certamen nació como un homenaje al General Emiliano Zapata y para esta ocasión fue invitado el bisnieto del Caudillo del Sur, Benjamín Zapata.

Los representantes de municipios mexiquenses de la región nororiente e incluso de Venezuela, presentaron exquisitos guisos recién elaborados y se sometieron a la evaluación de los integrantes de un jurado calificador, conformado por chefs de renombre.

“¿Qué se necesita para una buena tortilla? Pues un buen maíz y una buena mujer”, afirmó Alma Rosa, otra de las participantes.

“Muchos se están olvidando de los guisos antiguos, ahorita traje xoconostles con camarones en mole, salsa de xoconostle y ensalada de nopales, la masa es de haba, los tlacoyos de haba y de frijol”, contó Gregoria Trujano, una de las vecinas que se inscribió al concurso.

El certamen fue dedicado a dos de sus fundadoras: Julia y Carina, quienes murieron durante la pandemia de Covid-19 y en su honor fue cantada la canción de El Quelite, que es el himno para quienes se dedican a la ancestral elaboración de tortillas hechas a mano, explicó Juan Miranda.

Los organizadores de este concurso buscan que la Unesco reconozca de manera especial esta actividad, ya que forma parte de la gastronomía mexicana, la cual fue nombrada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Al evento, llevado a cabo en el centro de Tepetlaoxtoc, acudieron decenas de habitantes, quienes también fueron testigos de otro concurso: la garganta de a litro de pulque, que fue divido en la categoría de mujeres y hombres.

“Los tlachiqueros son semidioses, hacen milagros con sus acocotes, le extraen la sangre al maguey y luego en sus tinacales con su sabiduría ancestral elaboran esa bebida tan ferozmente exquisita llamada pulque, que acaricia el alma de quien la consume, que nutre el cuerpo de quien acostumbra beberla.

"Orgullosamente, en el bello Tepetlaoxtoc aún hay tlachiqueros y por eso este municipio es parte de la identidad de nuestra patria”, relató Juan Miranda.

