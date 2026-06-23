Para este martes 23 de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado después de mediodía en la Ciudad de México.

Por la tarde, se esperan lluvias fuertes puntuales que estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, pronóstico que se extenderá desde las 16:00 de la tarde hasta las 22:00 horas.

Asimismo, se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, oriente y centro de la ciudad, sobre todo entre las 17:00 de la tarde y las 20:00 horas. El viento será de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Lee también Metro y Metrobús ampliarán horario por partido México-Chequia

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

También el miércoles 24 de junio se esperan lluvias fuertes en la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

[Publicidad]

Predominará ambiente #caluroso después de mediodía, con cielo medio nublado a nublado. Se esperan #lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



Mañana, nuevamente, se esperan lluvias fuertes.… pic.twitter.com/Q0iqpwRtTq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

mahc/LL